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22 AĞUSTOS 2021 PAZAR - YIL: 52

Salgın alarm veriyor

22 Ağustos 2021, Pazar 16:49
TTB BAŞKANI ŞEBNEM KORUR FİNCANCI, SALGININ ALARM VERMEYE BAŞLADIĞINI BELİRTEREK HASTANELERDE ÂCİL OLMAYAN AMELİYATLARIN ERTELENDİĞİNİ VURGULADI.

Delta varyantıyla birlikte Covid-19 vaka sayıları gün geçtikçe artıyor. Bazı illerde sağlık çalışanlarının izinleri kaldırılırken, vefat eden insanların sayılarında da ciddî bir artış gözleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de varyantların her geçen gün yoğunlaştığını ifade ederek, şu an delta varyantının Türkiye’de yüzde 90’ı geçtiğini söyledi. Türkiye’de salgında yaşanan artışı ve hastanelerdeki son durumu Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı Artı Gerçek’e değerlendirdi. 

‘KİMİ SERVİSLER COVİD-19 VAK’ALARI İÇİN AYRILMAYA BAŞLADI’ 

Koronavirüs hasta sayılarının yeniden tırmanışa geçmesiyle birlikte kimi hastaneler doluluk oranına ulaşırken, birçok hastanede yeni servisler açıldı. Fincancı, âcil olmayan bazı ameliyatların ertelen-meye başladığını belirterek, “Kimi servisler yeniden covid-19 vak’aları için ayrılmaya başladı. Bu ciddî bir artışı gösteriyor” dedi. Resmî rakamlara bakıldığında bile bu artışın görüldüğünü söyleyen Fincancı, bu rakamların ise gerçeği yansıtmadığını belirtti. Fincancı filyasyon ekiplerinin sahada ilâç dağıtma dışında çalışma yapmadığını, temaslıları tesbit etme konusunda yeterli çalışma yürütülmediğini söyledi.

VERİLERİN GİZLENMESİ REHAVETE SEBEP OLUYOR

Türkiye’de son günlerde delta varyantının hâkim olduğunu ve bulaşıcılığının çok yüksek olduğunu söyleyen Fincancı, “Delta varyantı olan bir kişi en az beş kişiye bulaştırıyor. Böyle olunca sadece yakınması olan vak’alarla yapmış olduğumuz testle tanımladığımız pozitif oranı 25 binlerdeyse bu rakam aslında 100 binleri geçiyor” dedi. Fincancı, sözlerine şöyle devam etti: “Sağlık kurumları ve yoğun bakımdaki yatışlar büyük kısmı ya aşısız ya da aşılarını tamamlamamış kişilerden oluşuyor. Hâlâ toplumsal bağışıklığı sağlamış değiliz. Sağlık Bakanının gerçek verileri paylaşmaması toplumda sahte bir rahatlamaya neden oluyor. Bu sahte rahatlamada salgın bitmiş gibi bir atmosfere neden oluyor.” Verilerin saklanmasıyla birlikte toplumda oluşturulan rahatlama duygusunun maske takma ve sosyal mesafe kurallarını yok saymaya sebep olduğunu söyleyen Fincancı, “İnsanlar maske takmayı bir kenara bıraktı, sosyal mesafe kuralları ihmal ediliyor. Bu durum ilerleyen günlerde bu sayıların çok daha yüksek olmasına sebep olacaktır. Delta varyantı diğer salgınlara göre açık havada da bulaş riski yüksek olan bir salgın. Bu yüzden herkesin kurallara uyması çok önemli. Açık havada bile olsa maske ve sosyal mesafe kuralına uyulması gerekiyor. Önümüz sonbahar ve bu durum daha da büyük bir risk taşıyor. Özellikle kalabalık ortamlarda çalışanların bulundukları alanları iyi havalandırmış olması gerekiyor” dedi. 

‘SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YÜKÜ YENİDEN ARTTI’ 

Yeniden açılma ile birlikte dört binde olan rakamların yeniden beş katına çıktığını söyleyen Fincancı, 4’ncü pikin söz konusu olduğunu söyledi. Yaşanan vak’a artışıyla birlikte sağlık çalışanlarının yükünün de arttığını söyleyen Fincancı, “Sağlık çalışanları salgının ilk başından bu yana büyük bir özveri ile çalışıyorlar. Ancak çalışma şartlarında ciddî sorunlar yaşanıyor. Salgının başında izinleri kaldırıldı, emekli olmaları engellendi, uzun saat çalışmak zorunda kaldılar. Her vak’a artışında sağlık çalışanları büyük risk altında çalışıyor ve koşullarının acilen iyileştirilmesi gerekiyor. Risk altında oldukları için düzenli testlerin yapılması ve çalışma saatlerinde düzenleme yapılması gerekiyor. Bu şekilde sağlık çalışanları bu yoğunluğu kaldıramazlar” diye konuştu. 

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