Türk Tabipleri Birliği’nden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremle ilgili eksikler sıralanırken, özellikle salgın hastalıklara dikkat çekildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin 6. gününde TTB Merkez Konseyi Üyeleri bölgedeki durumu değerlendirmek amacıyla çevrimiçi bir toplantı yaptı. Eksiklerin sıralandığı açıklamada özellikle salgın hastalıklara dikkat çekildi.

t24’ün haberine göre, TTB Merkez Konseyi Başkanı Fincancı, özetle, şunları söyledi: Birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetleri öncelikli. Aşılamanın başlaması gerekiyor. Hem toplu yaşam hem de çocukların aşılarının eksik kalması büyük bir sorun. En kısa zamanda güncel listeden görevlendirilmiş listeleri de ileteceğiz. Kendisi bizzat depremzede olan arkadaşların da dinlendirilmesini sağlayacağız. Konaklama olanağı oluşturmak için okul yurtlarını kullanıp okulları kapatmak ciddi bir risk barındırıyor. Bu ortamda sosyal alan sağlayan bir rehabilitasyon alanları üniversiteler. Kapatılmamalı” dedi.

İlaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı var

Hatay Merkez Konsey Üyesi Onur Naci, “Burada barınma, ısınma, tuvalet, çöp sorunları devam ediyor. Adım atılmıyor. Dışarıya nasıl yansıyor bilmiyorum ama bir çalışma yok. Çadır kentler kurulduğu söyleniyor ama yetersiz ve şartları uygun değil. Tetanoz aşısı eksik, bir çalışma yok. Gebelik bakımında folik asit için hızlı bir çalışma gerekiyor. Temizlikle ilgili bir adım yok” derken, TTB 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten ise, “Temizlik noktasında da daha iyi önlem alınmalı. Bölgede tıbbi malzeme ve ilaç sıkıntısı var. En önemli sorun ise salgınları önlemek olacak o yüzden çalışmalar çok değerli. Temiz su sağlanmış değil. Temizlik, hijyen koşulları sağlanmış değil. Ayrıca çöp toplama sorunu var. Bunların getireceği salgın hastalıkları önlemek için çalışmaları hızlandırmak gerekir. Ayrıca bölgeden ishal vakaları da gelmeye başladı.” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi