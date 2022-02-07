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8 ŞUBAT 2022 SALI - YIL: 52

Salgın ruh sağlığını olumsuz etkiliyor

07 Şubat 2022, Pazartesi 18:00
Dünya genelinde ciddî bir depresyon sürecinden geçenlerinin sayısı pandeminin başladığı 2020 yılında yüzde 28 oranında artarak yaklaşık 246 milyona ulaştı.

Kuzey Amerika, Avrupa ve Doğu Asya ülkelerinden toplanan verilere göre, kaygı bozukluğu yaşayanların oranında da yüzde 26 artış gözlemlendi.

Lancet tıp dergisinin yayınladığı anket sonuçlarına göre, 2020 yılında, dünya genelinde depresyonla karşılaşanların sayısı yüzde 28 oranında yükseldi. Kaygı bozukluğu vak’alarında yüzde 26 oranında bir artış görüldü.

Uzmanlar, pandemi sebebiyle devreye sokulan kısıtlamalar, birçok işletme ve okulların kapatılması ve virüsün yayılmaya devam etmesinin bu artışın başlıca sebepleri olduğunu vurguluyor. Özellikle ileri yaştakiler, pandemi sürecinde hem virüse yakalanma hem de yalnız kalma konusunda daha fazla riskle karşılaştı. Ancak uzmanlar, depresif durumların pandemi sürecinde gençlerde daha fazla görüldüğüne dikkat çekiyor.

Haber Merkezi

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