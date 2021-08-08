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8 AĞUSTOS 2021 PAZAR - YIL: 52

Salgın tekrar aktifleşti

08 Ağustos 2021, Pazar
Prof. Dr. Ayşe Özcan, “Salgın çok ciddÎ bir şekilde tekrar aktifleşti. Yoğun bakımdaki genç hastaların yüzde 100’ü aşısız olanlar ve pişmanlar” dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 1 Temmuz’da normalleşmenin startını vermesi sonrası kontrolsüzlük vak’a sayılarının artmasına sebep oldu. Hastanelerin yoğun bakımları yine dolup taşmaya başladı. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 54 yataklı Kovid-19 Yoğun Bakım Ünitesi tamamen dolarken, büyük bölümünü aşı olmayan genç hastaların oluştuğu görüldü. Artıgerçek’deki habere göre Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kovid-19 Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Ayşe Özcan, 3 ay öncesinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 40’lar seviyesindeyken, Haziran ayından itibaren vak’a sayısının artmasıyla tekrar yüzde 100’e ulaştığını söyledi. Özcan, “6 ay öncesine göre en büyük farkı yoğun bakıma yatan kişilerin yaş ortalamasında görüyoruz. Çok belirgin şekilde genç hastalarımız var yoğun bakımda yatan. Önceden 65 yaş ve üzerini yoğun bakıma kabul ederken özellikle son 2 ay içinde genç hastaları kabul ettik. Bizim geçen ay 2 tane 18 yaşında yoğun bakım tedavisi gerektiren hastamız oldu. Şu anda da ağırlıklı olarak 30-40 yaş civarında hastaları kabul ediyoruz ve bu hastaların da yüzde 100’ünün aşısız olduğunu söyleyebilirim” dedi.

“GENÇ HASTALARIN YÜZDE 100’Ü AŞISIZ”

Prof. Dr. Özcan, bugüne kadar yoğun bakıma 18 yaşında hiç hasta almadıklarını vurgulayarak, “Tabi virüs ilk başladığı günkü gibi değil. Zamanla hastalığa da alışıyoruz. ‘Koronavirüs’ kelimesine ‘Kovid-19’ kelimesine alışıyoruz ve bundan dolayı da hafife mi alınıyor, bilemiyorum, ama virüs kendini değiştiriyor ve artık gençleri de ciddî şekilde etkiliyor. Yoğun bakıma yatan genç hastaların yüzde 100’ü aşısız, diyebilirim. Buraya yatıp aşılı olan yaşlı hastalarımız da oluyor, ama bunların çoğu ileri yaş hastalar ve çoğunlukla ek hastalığı olan hastalar oluyor. Yani aşı aslında yaşlıları da ciddî anlamda koruyor, ama ek hastalık eklendikçe yoğun bakım ihtiyacı o hastalarda da artıyor. Bizim yoğun bakıma kabul ettiklerimizden gördüğümüz genç hastaların yüzde 100’ü aşısız olanlar” diye konuştu. Prof. Dr. Ayşe Özcan, gençlere aşı olmaları çağrısında bulunarak, “Gençlerin aşı olmamalarına dair hiçbir açıklamaları yok aslında. Pişmanlıklarını kesinlikle yüzlerinde görüyoruz. Şu durumda aşı olmayı erteleyemeyiz. Salgın çok ciddî bir şekilde tekrar aktifleşti. Genç hastalarda yoğun bakım hasta sayıları da arttı” dedi.

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