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15 EYLÜL 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Salgında “başarısızlık” yaşandı

15 Eylül 2022, Perşembe 19:43
Lancet Komisyonu’nun hazırladığı 58 sayfalık raporda, Kovid-19 salgını sırasında “hükümetlerin başarısızlığının milyonlarca önlenebilir ölüme sebep olduğu” değerlendirmesi yapıldı.

Tıp dergisi The Lancet tarafından yayınlanan raporda, Kovid-19 salgınında büyük küresel başarısızlık yaşandığı belirtilerek, gelecekteki küresel sağlık tehditlerini etkin bir şekilde yönetmek için çok taraflı iş birliğinin iyileştirilmesi çağrısında bulunuldu. Dünyanın değişik yerlerinden 28 bilim insanı tarafından kurulan Lancet Komisyonu’nun hazırladığı 58 sayfalık raporda, Kovid-19 salgını sırasında “hükümetlerin başarısızlığının milyonlarca önlenebilir ölüme sebep olduğu” değerlendirmesi yapıldı. Raporda, hükümetlerin çoğunun salgın paniğine hazırlıksız yakalandığı, bu nedenle, savunmasız grupları dikkate almada ve 2020’den beri önlenebilir ölümler için yüksek düzeyde uluslararası iş birliği sağlamada yetersiz kaldığı kaydedildi. 

Resmi makamlara bildirilmeyenler dahil dünya genelinde tahminen 17,7 milyon salgın bağlantılı ölümün gerçekleştiğine dikkat çekilen çalışmada, bunlara şeffaflık, rasyonellik, temel halk sağlığı uygulamaları, operasyonel iş birliği ve uluslararası dayanışmadaki yaygın başarısızlıkların neden olduğu savunuldu. 

İnsani kayıplar derin bir trajedi

Raporu hazırlayan komisyonun başkanı Columbia Üniversitesinden Profesör Jeffrey Sachs, “Kovid-19 pandemisinin ilk iki yılındaki insani kayıplar derin bir trajedi ve birçok düzeyde büyük bir toplumsal başarısızlıktır. Gerçeklerle yüzleşmek zorundayız.” ifadesine yer verdi. Sachs, salgın boyunca çoğu hükümetin kurumsal rasyonalite ve şeffaflığın temel normlarına bağlı kalmayı başaramadığını vurgulayarak, çok sayıda ülkenin salgını kontrol etmek için küresel iş birliğini teşvik edemediği yorumunu yaptı. 

“Şimdi, pandemiye son vermek için halk sağlığını ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eden, küresel sağlık eşitsizliklerini ele alan, dünyayı gelecekteki pandemilere karşı koruyan, mevcut pandeminin kökenlerini belirleyen ve dayanıklılık inşa eden toplu eylemde bulunma zamanıdır.” değerlendirmesinde bulunan Sachs, tüm bunlar için dünyada bilimsel yeteneklere ve ekonomik kaynaklara sahip olunduğuna işaret etti. 

2020 yılının ortalarında oluşturulan, 170 uzman üye ile 12 farklı görev alanında çalışan Lancet Komsiyonu’nun hazırladığı raporun, Birleşmiş Milletler (BM) üyesi devletlere, BM ajanslarına, G20 ve G7 üyesi devletlere yönelik olduğu bilgisi paylaşıldı. New York - aa

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Pandeminin sonu görünüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19 salgını nedeniyle haftalık can kayıplarının Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeye geldiğini duyurdu. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 ve maymun çiçeği salgınları ile Pakistan'daki sellerin sağlık hizmetlerine etkisini değerlendirdi.Ghebreyesus, geçen hafta Kovid-19 nedeniyle meydana gelen küresel can kayıplarının Mart 2020'den bu yana en düşük seviyede olduğunu vurgulayarak, "Salgını bitirmek için hiç bu kadar iyi bir durumda olmamıştık. Sonu görüyoruz, fakat orada değiliz." dedi. Cenevre - aa

AA

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