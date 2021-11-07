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7 KASIM 2021 PAZAR - YIL: 52

Salgında umut 2022’ye

07 Kasım 2021, Pazar 09:45
Uzmanlara göre aşılamayla yeterli bağışıklık sağlanırsa yaz döneminde koronavirüs salgınının seyri yavaşlayacak. Bu ise kış döneminde aşılanmanın artmasına ve ferdî tedbirlere uyulmasına bağlı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, “Geçtiğimiz dönem aşının olmadığı tarihlerde biz çok büyük bir hasta yükü ile karşı karşıyaydık. Bugün baktığımızda 25 bin 30 bin civarında vak’a var, yoğun bakıma yatış ihtiyacı da çok ciddî azalmış durumda. Aşı sayesinde insanlar ağır hastalık geçirmiyor” dedi.

Kilit nokta toplumsal bağışıklık

Trthaber’de yer alan habere göre uzmanlar beklenen bağışıklığın oluşması durumunda 2022 yazında salgından daha az söz edileceği görüşünde. Aşılama ile bir başarı elde edildiğini belirten Turan, kışın tedbirlere riayet edildiğinde ve aşı olunduğunda 2022 yılının yaz aylarının umut verici olduğunu söyledi.

Haber Merkez

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