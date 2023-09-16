Salgının yönetilememesi endişe veriyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından izlenen Eris varyantının Türkiye’de görüldüğünü, ‘endişe konusu sayılmayacak bir gelişme’ yorumuyla paylaşmıştı.

Bunun üzerine bir yazılı açıklama yayınlayan Türk Tabipleri Birliği (TTB), “Dünya genelinde tarama testi uygulamalarının neredeyse durmasına rağmen Covid-19 günlük vaka sayılarının onbinlerle, ölüm sayılarının yüzlerle açıklanması ve Eris varyantının bir ‘yaz piki’ne yol açması, salgının halen sürdüğünün göstergesi. Eris varyantından daha fazla “endişe konusu” sayılması gereken; salgının yeniden alevlenmesi riskine karşı bir hazırlık yapılmaması, bakanlığın internet sitesinde COVID-19’a ilişkin paylaşılan son verilerin 6 ay önceye ait olması, sağlık otoritesinin aşı kararsızlığını/karşıtlığını gidermeye yönelik yeterli çabaya girişmemesi.” dedi.

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