Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 vaka sayısı 60 bine dayanmışken herhangi bir ek önlem almaması, “Salgınla mücadele bırakıldı mı?” sorusunu gündeme taşıdı.

COVID-19 pandemisi yeniden hızlı bir şekilde yayılırken, Bakanlık, herhangi bir ek önlem almamakta, adeta salgınla mücadele etmeyi bırakmıştır denildi.

Ankara Dişhekimleri Odası, Ankara Tabip Odası, SES Ankara Şube, Ankara Aile Hekimleri Derneği, DevSaglikİş, TümRadDer ve Birlik ve Dayanışma Sendikası’nın ortak yaptığı açıklamada, resmi rakamlara göre önceki haftayla karşılaştırıldığında vefat sayısı 157’den 337’ye çıkmış durum, gerçekte bu rakamların daha yüksek olduğu belirtildi. Bilim insanlarının tüm uyarı ve önerilerine rağmen, gereken önlemlerin alınmaması nedeniyle önlenebilir ölümlerin sayısı artmaktadır. Bahar aylarıyla birlikte pandemi tedbirlerinin gevşetilmesi, yaz aylarındaki turizm hareketliliği ve 9 günlük bayram tatilinin de etkisiyle özellikle son bir aydır Türkiye’de COVID-19 vakaları hızla artışa geçtiği belirtiler açıklamada “Son birkaç haftadır yapılan testlerde COVID-19 pozitifliği %50’ye kadar çıkarak -resmi verilere göre bile- 10 kat artmış durumdadır. Günlük vaka sayısı 1000’in altına düşünce maske zorunluluğunu kaldıran Bakanlık, vaka sayısı 60.000’e dayanmışken herhangi bir ek önlem almamakta, adeta salgınla mücadele etmeyi bırakmıştır” denildi.

ACİL ALINMASI GEREKER TEDBİRLER

Ankara’da 2021 yılının 06-13 Ağustos arası günlük vaka sayısı 1600 civarındayken bugün günlük vaka sayısı 3750 - 4250 aralığında seyrettiği bildirilen açıklamada, alınması gereken tedbirler şöyle sıralandı: “Sağlık merkezlerine yönelik yoğunluğu azaltıcı tedbirler alınmalı. Hastanelerde Covid servisleri ve poliklinikleri tekrar açılmalı. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde yoğunluğu ve riski azaltmak için raporlu ilaçlar doğrudan eczanelerden alınmalı, raporlar pandemi bitimine kadar uzatılmalı. Kapalı ortamlarda ve kalabalık olan açık ortamlarda maske kullanımına devam edilmeli. Toplu taşıma, AVM, hastane gibi kapalı ortamlarda ücretsiz maske dağıtımı sağlanmalı. HES kodu uygulaması tekrar başlatılmalı. Eylül ayında açılacak olan okullara yönelik tedbirler gecikmeden uygulanmalı, 5-11 yaş grubu aşılama programına dahil edilmelidir.”