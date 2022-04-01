Bizim Aile Dergisi 387. Nisan sayısı, “Sanal dünyada çocuk olmak” kapak başlığıyla çıktı.

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HABER: KÜBRA ÖRNEK KORKMAZ

kubraornek@yeniasya.com.tr

Aylık kadın ve aile dergisi Bizim Aile, bu ay sanal âlem ve çocuk konusunu ele alıyor. Bunun yanında dergide, yarın başlayacak olan Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını niyaz ediliyor.

Kapak konumuz için, Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan ile röportaj gerçekleştirilirken, Prof. Dr. Eraslan, sanal âlemin tehlikelerine karşı çocuklarla sağlıklı iletişim kurulması gerektiğini söylüyor. Uzman Aile ve Evlilik Danışmanı Mukaddes Öztürk, sanal âlemin çocuk psikolojisine etkisini anlatıyor.

Leyla Aslan, evde ailecek oynanabilecek oyun tavsiyelerinde bulunurken, Fatma Nur Öztaş, çocuk sayfamızda “Yenidoğan Döneminde Bebeğin Terbiyesi”ni anlatıyor. Hemşire Zeynep Toprak ise, sağlık sayfamıza “Otizm eksiklik değil farklılıktır” yazısında otizm farkındalığından bahsediyor.

Ramazan’da altın öğün: Sahur

İntörn Diyetisyen Nurbahar Salihoğlu, “Ramazan’da altın öğün: Sahur” yazısıyla sahurda yenilebilecek yiyecek tavsiyeleri verirken, Çevre Mühendisi Elmas Zeynep Salihoğlu, “İsraf, bereketsizliğe sebeptir” yazısıyla israf konusuna değiniyor. Zehra Örnek Beşiroğlu, “Kontrast kartlar beyin gelişimini destekliyor” yazısıyla oyun tavsiyelerinde bulunurken, birbirinden renkli diğer sayfalarımızı da okumadan geçmeyelim. Lezzetli Tarifler, Mutfak Kitaplığı, Kitaplığımızdan, Esma-i Hüsna, Cevşen-ül Kebir’den dualar, Bulmaca ve diğer tüm sayfalar okuyucularını bekliyor.