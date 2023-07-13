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13 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Şanlıurfa'da kuduz tedavisi gören 28 yaşındaki Lütfü Seray vefat etti

13 Temmuz 2023, Perşembe
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yaklaşık 1 ay önce köpeğinin ısırması sonucu kuduz şüphesiyle tedaviye alınan kişi, kurtarılamadı.

İlçede, 12 Haziran Pazartesi günü köpeği tarafından ısırılan mimar Lütfü Seray, olayın ardından Siverek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

İlk müdahalesinin ardından Gaziantep'teki özel bir hastaneye kaldırılan Seray, yaklaşık 1 ay süren tedavisine rağmen kurtarılamadı.

Siverek Kaymakamlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaklaşık bir ay süren tedavi sonucunda vatandaşımızın kurtarılamayarak vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Kuduz vakasının öğrenilmesinin akabinde ilgili bütün kurumlar hassasiyetle süreci takip etmiş, yapılan incelemeler, alınan kararlar ve tedbirler sonucu çalışmalara başlanmış, konu bütün yönleriyle takip edilmiştir. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

Kaymakamlık daha önce yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer vermişti:

"Yapılan araştırmada köpek saldırısı nedeniyle bazı büyükbaş hayvanlarda da kuduz vakasına rastlanmıştır. İlçe Hıfzıssıha Kurulu toplanmış olup konuyla ilgili tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda, söz konusu yerlerde karantina uygulamaları yapılmıştır. Ayrıca belediyemiz, Sağlık Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğünce gerekli çalışmalara başlanmıştır. Bununla birlikte şüpheli durumların derhal yetkili mercilere bildirilmesi ve herhangi bir vakada ivedilikle sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi gerekmektedir."

AA

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