Sebze ve meyvede ‘zehir’ uyarısı

Avrupa Birliği RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) verileri üzerinden yaptığı araştırma sonuçlarını açıklayan Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF), bu yılın ilk 2 ayında sadece AB ülkelerine ihraç edilen 108 parti sebze ve meyvenin aşırı tarım zehri veya aflatoksin gibi kanser yapıcı küfler ihtiva ettiği gerekçesiyle geri çevrildiğini kaydetti.

Sözcü’nün haberine göre TÜDEF, sebze ve meyvede geçmişte Naziler tarafından sinir gazı olarak üretilen ‘chlorpyrifos ethyl’ adlı tarım zehrine rastlandığı uyarısında bulundu. TÜDEF Gıda ve Sağlık Komisyonu Başkanı Sinan Vargı, AB kapısından geri dönen ürünlerin yarısından fazlasında 2016 yılında Türkiye’de kullanımı yasaklanan ancak stoklar bitsin gerekçesiyle piyasadan geri toplanmayan tarım zehrine rastlandığını söyledi. Vargı, “Türk tüketicisine sunulan sebze ve meyvede ne kadar aflatoksin veya tarım ilacı kalıntısı olduğu, halkın ne kadar zehirlendiği kontrol yapılmadığı için bilinmiyor. Halkımız hem pahalı hem de çoğu kanser yapan tarım ilaçlı sebze ve meyveye mahkûm ediliyor” dedi. Haber Merkezi

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