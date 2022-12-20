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20 ARALIK 2022 SALI - YIL: 53

Serbest çalışan hekimlere kısıtlama

20 Aralık 2022, Salı 17:00
Sağlık Bakanlığı’nın geçtiğimiz gün yayınladığı yönetmelikle muayenehanesi olan hekimlerin özel hastanelerde yaptığı tedavi ve ameliyatlara sınırlandırma getirildi.

Özel hastaneler toplam kadro sayısının ancak yüzde 15’i kadar dışarıdan uzman hekimlerle sözleşme yapabilecek.

Bu şart “Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yürürlüğe girdi.

Muayenehaneler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hakan Sabuncuoğlu, “Bu yönetmelik serbest meslek icrası yapan hekimlerin hastane seçme özgürlüğünü engellemiş olacak. Aynı zamanda hastaların da kendi hekimleriyle birlikte hastane seçme özgürlüğünü engellemiş olacak” dedi.

Haber Merkezi

Haber Merkezi

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