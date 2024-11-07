Sesimizi duymak istemediniz

Edirne Sağlık Platformu, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü binası önünde yürürlüğe giren aile hekimleri yönetmeliğini protesto etti.

Edirne Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Taylan Önal, şunları kaydetti: “Emeğinizi yok sayıyoruz, temel ücretlerinizi de düşürüyoruz ama imkansız teşvik taleplerimizi yaparsanız ve belki bu kaybı telafi ederseniz’ yönetmeliğini kabul etmiyoruz. ‘Vatandaşa sorumluluk veremedik; hastaların peşinden siz koşmak zorundasınız’ yönetmeliğini kabul etmiyoruz. ‘Hastayı sanki müşteri gibi her şekilde memnun etmek zorundasınız’ yönetmeliğini kabul etmiyoruz. ‘Ağzınla kuş tutamazsan sözleşmeni yenilemem ve iş akdine son veririm’ diyen bu tehdit yönetmeliğini kabul etmiyoruz. Sesimizi duymadınız, duymak istemediniz. Biz de anayasal hakkımız olan iş bırakma hakkımızı kullanıyoruz ve 5-6-7 Kasım tarihlerinde 3 gün iş bırakıyoruz. Bu 3 günlük iş bırakmanın tek sorumlusu bakanlıktır” Edirne - anka

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