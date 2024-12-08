Şevke medar bir program

ANKARA YENİ ASYA HANIM OKUYUCULARI GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE HAKİKATLERİN KONUŞULDUĞU, OKUNDUĞU VE TEFEKKÜR EDİLDİĞİ YOĞUN BİR PROGRAM GERÇEKLEŞTİRDİ.

Ankara Yeni Asya Hanım Okuyucuları geçtiğimiz günlerde konuşmacı olarak Tuba Eren'in katıldığı dolu dolu geçen üç günlük programda hakikatleri konuştular.

Ankara Yeni Asya Hanım Okuyucularının her ay düzenli olarak organize kahvaltı ve seminer programının bu ay ki konuğu "Hayatı Programlamak" konusuyla Tuba Eren oldu. Eren seminerine "İnsan hayatı programlamaya neden ihtiyaç duyar?" sorusuyla başladı. İnsanın dünyaya hiçbir şey bilmeden gelip ömrünün sonuna kadar tekamül ettiğini, Cenab-ı Hakk'ın da insanı sürekli tekamül edecek şekilde yarattığını, hayatın içerisinde ise tekamül etmenin sadece insana verildiğini anlatan Eren, "Cenab-ı Hakk'ın bir kere verdiği bu hayatı nasıl programlamam lazım?" sorusunu herkesin kendisine sorması gerektiğini söyledi. Dünya ahiretin tarlasıdır kaidesince, ahiretimiz için maddi ve manevi tanzimin gerekliği olduğundan bahsetti ve şöyle açıkladı: Maddi tanzim noktasında dikkat edeceğimiz hususlar; zaman yönetimi, uyku düzenlemesi, beslenme ve sosyal çevre düzenlemesinden oluşuyor. Manevi tanzimimiz nasıl olacağını ise zihinden ümitsizliği, su-i zannı, aceleciliği atıp zihni şevkle, hüsn-ü zanla, sabırla, Allah için olanla meşgul etmenin yanında kalp tanziminin de kalbi safileştirmekten geçtiğini söyledi.

Kur’an’ın Sözünü Dinle

Program perşembe akşamı Pursaklar Semt Dershanesinde “Bizi Bize Okutan Beş Ayet-i Uzma” konusuyla devam etti. Tuba Eren “Sakın sakın dünya hayatı sizi aldatmasın” ayetiyle derse başladı ve devam etti: Dünyanın cazibesi ve şeytanın aldatması dünya hayatını cazibedar kılan şeyler. Bunlara ve bu noktadaki düşmanlarımıza karşı ise alacağımız tedbirler; düşmana karşı silahlanmak -ki bu namaz ile mümkün- takva zırhını giyinmek, dikkat etmek ve ciddi sebat etmektir. Ölüm, acz, fakr, dar ağacı, sefer bizi bize okutan beş ayet-i uzmadır ve medeniyet bunların üstünü kapatmaya çalışıyor. Bu sebeple de Risalelerde bu konulara ekseriyetle yer veriliyor. Eren, “Nefis, şeytan ve her şey beni dünyaya çağırırsa ne demeliyim?” sorusunu ise Sekizci Söz’de geçen temsille açıkladı.

Okuma Programı Düzenlendi

Batıkent Semt Dershanesinde cuma günü 11:00 - 16.00 saatleri arasında tek günlük okuma programı düzenlendi. Şahsi okumayla başlayan program Tuba Eren’in sunumunda “Merak Duygusunun İstikamette Kullanması” konusuyla devam etti. Öğle namazı ve tesbihatının ardından ise “Risale-i Nur Perspektifinde Kur’an Talebesinin Profili” konusunu ele aldı. Kur’an talebesinin profilinde olması gereken hususları şöyle sıraladı: Doğruluk, rasyonellik, gerçekçilik, objektiflik, istişare, eleştirel bakış açısı, hürriyet, denetleme, muhalefet, liderlik özellikleri, demokrat birey ve toplum, toplum için çalışmak, hamiyet, siyasal katılım, birliktelik ve uzlaşma, fikr-i milliyet, muhabbet, iletişim, eleştiriye açık olmak, pozitif düşünce.

Tuba Eren üniversiteli nur talebelerine cuma akşamı “İktisat” cumartesi öğlen ise “Ahlak Nasıl İnkışaf Eder?” derslerini okudu. Yoğun katılımların olduğu ve şevke medar olan program cumartesi akşamı yapılan “Siyanet Meleğimiz Gavs-ı Azam” konulu seminerle sonlandı.

ZEYNEP TOPRAK - ANKARA