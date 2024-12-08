"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 ARALIK 2024 PAZAR - YIL: 55

Şevke medar bir program

08 Aralık 2024, Pazar
ANKARA YENİ ASYA HANIM OKUYUCULARI GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE HAKİKATLERİN KONUŞULDUĞU, OKUNDUĞU VE TEFEKKÜR EDİLDİĞİ YOĞUN BİR PROGRAM GERÇEKLEŞTİRDİ.

Ankara Yeni Asya Hanım Okuyucuları geçtiğimiz günlerde konuşmacı olarak Tuba Eren'in katıldığı dolu dolu geçen üç günlük programda hakikatleri konuştular.

Ankara Yeni Asya Hanım Okuyucularının her ay düzenli olarak organize kahvaltı ve seminer programının bu ay ki konuğu "Hayatı Programlamak" konusuyla Tuba Eren oldu. Eren seminerine "İnsan hayatı programlamaya neden ihtiyaç duyar?" sorusuyla başladı. İnsanın dünyaya hiçbir şey bilmeden gelip ömrünün sonuna kadar tekamül ettiğini, Cenab-ı Hakk'ın da insanı sürekli tekamül edecek şekilde yarattığını, hayatın içerisinde ise tekamül etmenin sadece insana verildiğini anlatan Eren, "Cenab-ı Hakk'ın bir kere verdiği bu hayatı nasıl programlamam lazım?" sorusunu herkesin kendisine sorması gerektiğini söyledi. Dünya ahiretin tarlasıdır kaidesince, ahiretimiz için maddi ve manevi tanzimin gerekliği olduğundan bahsetti ve şöyle açıkladı: Maddi tanzim noktasında dikkat edeceğimiz hususlar; zaman yönetimi, uyku düzenlemesi, beslenme ve sosyal çevre düzenlemesinden oluşuyor. Manevi tanzimimiz nasıl olacağını ise zihinden ümitsizliği, su-i zannı, aceleciliği atıp zihni şevkle, hüsn-ü zanla, sabırla, Allah için olanla meşgul etmenin yanında kalp tanziminin de kalbi safileştirmekten geçtiğini söyledi.

Kur’an’ın Sözünü Dinle

Program perşembe akşamı Pursaklar Semt Dershanesinde “Bizi Bize Okutan Beş Ayet-i Uzma” konusuyla devam etti. Tuba Eren “Sakın sakın dünya hayatı sizi aldatmasın” ayetiyle derse başladı ve devam etti: Dünyanın cazibesi ve şeytanın aldatması dünya hayatını cazibedar kılan şeyler. Bunlara ve bu noktadaki düşmanlarımıza karşı ise alacağımız tedbirler; düşmana karşı silahlanmak -ki bu namaz ile mümkün- takva zırhını giyinmek, dikkat etmek ve ciddi sebat etmektir. Ölüm, acz, fakr, dar ağacı, sefer bizi bize okutan beş ayet-i uzmadır ve medeniyet bunların üstünü kapatmaya çalışıyor. Bu sebeple de Risalelerde bu konulara ekseriyetle yer veriliyor. Eren, “Nefis, şeytan ve her şey beni dünyaya çağırırsa ne demeliyim?” sorusunu ise Sekizci Söz’de geçen temsille açıkladı.

Okuma Programı Düzenlendi

Batıkent Semt Dershanesinde cuma günü 11:00 - 16.00 saatleri arasında tek günlük okuma programı düzenlendi. Şahsi okumayla başlayan program Tuba Eren’in sunumunda “Merak Duygusunun İstikamette Kullanması” konusuyla devam etti. Öğle namazı ve tesbihatının ardından ise “Risale-i Nur Perspektifinde Kur’an Talebesinin Profili” konusunu ele aldı. Kur’an talebesinin profilinde olması gereken hususları şöyle sıraladı: Doğruluk, rasyonellik, gerçekçilik, objektiflik, istişare, eleştirel bakış açısı, hürriyet, denetleme, muhalefet, liderlik özellikleri, demokrat birey ve toplum, toplum için çalışmak, hamiyet, siyasal katılım, birliktelik ve uzlaşma, fikr-i milliyet, muhabbet, iletişim, eleştiriye açık olmak, pozitif düşünce.

Tuba Eren üniversiteli nur talebelerine cuma akşamı “İktisat” cumartesi öğlen ise “Ahlak Nasıl İnkışaf Eder?” derslerini okudu. Yoğun katılımların olduğu ve şevke medar olan program cumartesi akşamı yapılan “Siyanet Meleğimiz Gavs-ı Azam” konulu seminerle sonlandı.

ZEYNEP TOPRAK - ANKARA

Okunma Sayısı: 173
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail hesap vermeli

    Basın özgürlüğü olmazsa demokrasi ve hukuk olmaz

    Suriye bölünmesin

    Serbest kıyafet kalkıyor, forma geliyor

    Hollanda’da Kur’ân kurslarına yönelik yasa tasarısına tepki: 'Adalet ve eşitlik ilkeleriyle çelişiyor'

    Prim teşvikinin düşürülmesi esnafı zorlar

    Kuru incirlerde zehirli madde alarmı

    Derbide 3 puan Beşiktaş'ın

    İsrail basını: Esed'in devrilmesi İsrail için kötü haber

    Rejim güçlerine karşı ilerleyen gruplar, Şam'a güneyden girmeye başladı

    Rusya’dan vatandaşlarına: Suriye’yi terk edin

    Suveyda ilinin de tümü Suriyeli muhaliflerin kontrolüne geçti

    Sıkıyönetim ilanı için özür diledi

    Ürdün vatandaşlarına çağrı: Suriye'yi en kısa sürede terk edin

    Türkiye'den ve KKTC'den GKRY'nin silahlanma faaliyetlerine sert tepki

    Dera'nın il merkezi de muhaliflerin kontrolüne girdi

    Kuzey Gazze’de durum çok vahim

    Protestocu gençlerin başörtüleri kesildi - Başörtüsüne el uzatıldı! - Başörtüme dokunma!

    Batık banka borcu 287 milyarı buldu

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Siyasete girmeyelim, siyasetten çıkalım…
    Mehmet KARA

    “Ablamın selâmı var!”
    Sami CEBECİ

    Amerikan üslerinin Orta Doğuda ne işi var?
    Halil ELİTOK

    Bereketsizliğin sebepleri
    Muhammet ÖRTLEK

    Suriye’deki çatışmalar
    Faruk ÇAKIR

    “Canavarlık durdurulsun”
    Genel

    Serbest kıyafet kalkıyor, forma geliyor
    Genel

    Kuru incirlerde zehirli madde alarmı
    Rifat OKYAY

    Oku, oku, oku...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.