Sıcak hava dalgaları afete dönüşmesin

Sadece birkaç gün önce insanlık tarihinin en sıcak günü yaşandı. El Nino’nun, sıcaklığı daha da artırması bekleniyor.

Tüm zamanların en sıcak günü yaşandı

Avrupa en hızlı ısınan kıta oldu

Rekor sıcaklıklar görülebilir Sıcak hava dalgalarının ‘afet’e dönüşebileceğini belirten Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Çağatay Güler, yaşlılar ve çocuklar için riskin büyük olduğunu söyledi. El Nino’nun, aşırı hava olayları, yeni sıcaklık rekorlarına yol açabileceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde Türkiye’ye son yılların en etkili Afrika sıcak hava dalgasının ulaşması ve yeni sıcaklık rekorlarına yol açması da bekleniyor. Dolasıyla aşırı sıcak hava ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Güler 2003’de Avrupa’da yaşanan sıcak dalgalarının bu durumun bir sağlık afetine dönüşebileceğini gösterdiğini hatırlattı: “Sıcaklık hem sıvı hem de elektrolit kaybına yol açması, aynı zamanda beyin ve diğer organların çalışma düzenini bozması nedeniyle istemediğimiz bir durum.” Haber Merkezi

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