Sıcaklarda bu içeceklere dikkat

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay, sıcak havalarda serinlemek için tüketilen şeker ve tuz oranı yüksek içeceklerin kalp, şeker ve tansiyon hastalarında olumsuz durumlara neden olduğunu söyledi.

Yurt genelinde 3 günlük serinlik hissedilecek Altay, sıcak ve nemli havaların vücudu olumsuz etkilediğini ifade etti. Yaz aylarında yeterli ve dengeli sıvı tüketiminin önemini vurgulayan Altay, sağlıklı içeceklerin tercih edilmesi tavsiyesinde bulundu. Altay, sıcak havalarda serinlemek için soğuk meşrubatların tercih edilebildiğini dile getirdi. AA

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