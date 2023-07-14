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14 TEMMUZ 2023 CUMA - YIL: 54

Sıcaklarla gelen hastalık uyarısı

14 Temmuz 2023, Cuma 18:18
Havanın aşırı ısınmasının ciltte güneş yanığına bağlı şişme ve kabarcıkların yanı sıra bilinç kaybı ve komaya girme hali gibi ciddi sağlık problemlerine yol açabileceği uyarısında bulunan uzmanlar, dengeli sıvı tüketilmesi ve sıcaklığın yüksek seviyelere ulaştığı saatlerde dışarıya çıkılmamasını önerdi.

Aşırı sıcaklar 10 gün sürecek
Dışarı çıkmayın!
'Sıcak çarpması'na dikkat!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Söğüt: “Vücut ısısının 40 derecenin üzerine çıktığı anda sıcak çarpması denilen bir tablo olarak karşımıza çıkıyor. Bu durumda hafif belirtilerin yanında çeşitli düzeylerde halüsinasyonlar, uyuklama ya da sersemlik hali oluyor ve maalesef kişinin bilincinin kaybıyla da beraber koma dediğimiz tabloya doğru gidebiliyor.” dedi.

Söğüt, riskli gruptaki kişilerin özellikle sıcak günlerde daha serin ortamlarda bulunması gerektiğini vurgulayarak, “Genel olarak sıcak çarpmalarında dünya genelinde yüzde 10 ila 70 arasında değişen ölüm oranları var” dedi.

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