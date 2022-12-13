Şiddet sağlık sistemini tehdit ediyor

Sağlık-Sen Kasım Ayı Sağlıkta Şiddet Raporunu açıkladı.

Genel Başkanı Semih Durmuş, “Bir önceki aya göre şiddet olaylarında ve mağdur sayısında nisbi bir azalma yaşanmış olsa da alınan önlemlere ve yapılan tüm çağrılara rağmen sağlıkta şiddet, çalışanları ve sağlık sistemini tehdit etmeye devam ediyor. Cezaların artırılmasına rağmen uygulamalarda sıkıntıların yaşandığını, sağlık çalışanlarının adli mercilere karşı olan güvenini zedelediğini belirten Durmuş, “Gelinen nokta gösteriyor ki şiddeti önlemek için yasal düzenlemeler tek başına yeterli değil. Çünkü alınması gereken belli bir önlem silsilesi olduğu da bilinen bir gerçek. Bu noktada yapılması gereken sağlık tesislerinin fiziki şartlarını iyileştirmekten geçiyor. Silah, bıçak ve benzeri yaralayıcı cisimlerle hastaneye girişler artık son bulmalıdır. Güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumluluklarının artırılması için de gereken adımlar çok geç olmadan, daha fazla can yanmadan atılmalıdır” dedi.

Ankara - Recep Gören