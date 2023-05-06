Şiddeti normalleştirmeye çalışıyorlar

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Samsun Şube Başkanı Aysel Ocak, Samsun’da bir kadının sokak röportajında söylediği ‘doktor dövüyoruz’ ifadeleriyle ilgili konuştu.

Ocak, “Dün basında yer alan haberlerde öğrendiğimiz bir olayda Samsun’da sokak röportajı yapan bir internet sitesi muhabirine kimliği belli olmayan bir kadının söylediği ifadeler bizleri derinden üzmüş ve endişelendirmiştir. Sürekli şiddet riski altında bulunan sağlık emekçilerine karşı işlenen suçları normalleştirici, kişileri bu suçları işlemeye tahrik edici ve beğenmediği doktoru, sağlık çalışanlarını dövme hakkını kendisinde gören bir algı oluşturulmaya çalıştığı görülmektedir” dedi. Samsun - Anka

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