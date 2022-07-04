Şifalı beslenme - Bizim Aile Dergisi temmuz sayısı çıktı

Bizim Aile Dergisi Temmuz 2022 sayısı, “Şifalı beslenme” kapak başlığıyla çıktı.

Aylık kadın ve aile dergisi Bizim Aile, bu ay “Adetullah dairesinde beslenme ve açlık” konusunu ele alıyor. Beslenmenin, maddi ve manevi hayatımıza etkisini, doğru beslenme şekillerini bu sayımızda okuyabilirsiniz. İstifadeniz bol olsun. Esma-i Hüsna ile çocuk terbiyesi Uzman Diyetisyen Nurefşan Bulut, Kapak sayfamızda “Adetullah dairesinde beslenme ve açlık” yazısıyla, doğru beslenmenin formülünü veriyor. Psikolojik Danışman Şeyda Sultan Zengin, duygusal açlığı ele alıyor. Yazar Ayşegül Akakuş Akgün, Esma-i hüsna ve çocuk terbiyesi konusundaki sorularımızı cevaplıyor. Sağlık sayfamızda, kan dolaşımın anahtarı yürüyüş anlatılıyor. Fukuoka doğal tarım İntörn Diyetisyen Nurbahar Salihoğlu, Beslenme sayfamızda “Sünnete uygun beslenme ile manevi temizlik” yazısıyla tavsiyeler veriyor. Çevre Mühendisi Elmas Zeynep Salihoğlu, Geri Dönüşüm sayfamızda “Fukuoka doğal tarım yöntemi”ni anlatıyor. Birbirinden renkli diğer sayfalarımızı da okumadan geçmeyelim. Taze fasulye tavası tarifinin verildiği Lezzetli Tarifler, salataların bahsedildiği Mutfak Kitaplığı, Kağıttan telefon çantasının anlatıldığı El Emeğim, her ay olduğu gibi, Esma-i Hüsna, Cevşen-ül Kebir’den dualar, Bulmaca ve diğer tüm sayfalar sizleri bekliyor. KÜBRA ÖRNEK KORKMAZ

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