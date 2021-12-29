Sigara içen ebeveynler dikkat

Britanya’da hükümetin sigara ile mücadele kapsamında düzenlediği Better Health Smoke Free kampanyasının açıkladığı verilere göre, anne-babası sigara içen gençlerin yüzde 4,9’u sigaraya başlarken, sigara içmeyenlerin çocuklarında bu oranının yüzde 1,2 olduğu tesbit edildi.

Ayrıca sigarayı deneme oranları da, çocukları yetiştirenlerin sigara içmesi durumunda artış gösteriyor. Bu çocukların yüzde 26’sı sigarayı denerken, sigara içmeyen ebeveynlerin çocuklarında bu oran yüzde 11’de kaldı. Yıl biterken anne-babalara yeni yıl kararı olarak sigarayı bırakmayı tavsiye eden uzmanlar bu kararın etkisi yıllarca sürecek fayda sağlayacağını vurguladı. Artıgerçek’deki habere göre kampanyaya katılan uzmanlardan çocuk psikoloğu Dr Bettina Hohnen şunları aktardı: “Çocukları doğrudan pasif içiciliğe maruz bırakmasak veya onların önünde sigara içmeyerek sigara içtiğimizi gizlediğimize inansak bile, siz farkında bile olmadan çocuklar üzerinde büyük bir etkisi olabilir ve çocuklar bu alışkanlığı kapabilir. Çocuklar, ebeveynlerinin ve bakıcılarının davranışlarını kopyalar. Bu nedenle sigara içmiyorsanız gelecekte çocuklarınızın sigara içme şanslarını önemli ölçüde azaltacaksınız.” Haber Merkezi

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