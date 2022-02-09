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'Sigara içenlerde koronavirüse bağlı ağır hastalık riski 14 kat fazla'

09 Şubat 2022, Çarşamba 20:05
Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım, sigara kullanan kişilerde Kovid-19'a bağlı ağır hastalık, ventilatör cihazına bağlanma ve yoğun bakıma yatma riskinin sigara kullanmayan kişilere oranla 14 kat fazla olduğunu belirtti.

Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü" dolayısıyla Saraçlar Caddesi'nde Yeşilay Edirne Şubesi ile açtıkları standı ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, sigaranın, içerisindeki zehirli maddelerden dolayı ağız ve boğazdan akciğerlere ve iç organlara kadar birçok organa zarar verebilen bir alışkanlık olduğunu söyledi.

Sigaranın, özellikle kronik kalp hastaları, kalp damar hastalıkları ve akciğer kanseri gibi hastalıklar üzerindeki etkilerinin kanıtlandığını belirten Yıldırım, Sağlık Bakanlığı tarafından sigarayla mücadele kapsamında ciddi çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Bu çalışmalardan birinin "Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı" olduğunu dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu hattı arayan vatandaşlarımız sigarayı bırakmak istiyorlarsa kendileriyle nikotin bağımlılığıyla ilgili birtakım ölçümler yapılıyor. Bu ölçümler sonucunda eğer nikotin bağımlılıkları orta ve düşük düzeydeyse hiç hastaneye başvurmadan hekime gitmeden sigarayı bırakmalarına ve bu esnada çıkan sorunlarla baş edebilmelerine dair birtakım telkinler ve eğitimler verilerek sigarayı bırakmaları sağlanıyor."

Nikotin bağımlılık ölçütleri yüksek olan kişileri sağlık kuruluşlarındaki sigara bırakma polikliniklerine yönlendirildiğini söyleyen Yıldırım, sertifikalı profesyonel hekimlerin, hastaların sigarayı bırakmalarına yardımcı olduğunu ifade etti.

Kovid-19 salgınının devam ettiğini anımsatan Yıldırım, "Artık bilimsel olarak şu kanıtlanmış durumda: Sigara kullanan kişilerde Kovid-19'a yakalanma sıklığı daha fazla. Ayrıca ağır hastalık, yoğun bakıma yatma ve ventilatör cihazına bağlanma sıklığı 14 kat daha fazla. Sırf bu bile sigaranın ne kadar kötü etkiler yaptığını insan sağlığını ne kadar olumsuz etkilediğini göstermekte." diye konuştu.

Edirne merkezde ocak ayında 244 kişinin sigara bırakmak üzere polikliniklere başvurduğunu, bu kişilerin tedavilerine başladıklarını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sigara bırakmak içi kullanılan bir takım ilaçlar tamamen ücretsiz bir şekilde Sağlık Bakanlığımızdan temin edilmekte. Bugün vesilesiyle sağlığımıza inanılmaz zarar veren, kronik kalp hastalıklarına ve akciğer kanserine sebep olan, insanın yaşam konforunu düşüren ve yaşam süresini oldukça kısaltan bu kötü alışkanlığı bırakmak için, sigara kullanan tüm vatandaşlarımızı 'Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'na başvurmaya ve sigara bırakma polikliniklerimize davet ediyorum."

AA

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