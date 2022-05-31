Sigara kullanımında dünya birincisiyiz

OECD verilerine göre, 15 yaş üstü nüfusta sigara kullanım oranında Türkiye birinci sırada.
Sigara üretimi için yılda 600 milyon ağaç kesiliyor
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Sigara, aşırı kiloyu tetikliyor
En fazla sigara Bulgaristan ve ülkemizde içiliyor
Dünya Tütüne Hayır Günü, Dünya Sigarasız Günü, Dünya Tütünsüz Günü veya Dünya Sigarayı Bırakma Günü her yıl 31 Mayıs tarihinde Dünya Sağlık Örgütü üye devletlerince 1987 yılından bu yana tüm dünyada kutlanan önemli bir gün. Bu gün dolayısıyla 15 yaş üstü nüfusta sigara kullanım oranları paylaşıldı. Türkiye’nin, paylaşılan oranlarda dünya birincisi olduğu görüldü. Türkiye’yi Endonezya, Rusya, Yunanistan, Şili ve Fransa takip etti: Türkiye: Yüzde 28, Endonezya: Yüzde 27,6, Rusya: Yüzde 25,8, Yunanistan: Yüzde 24,9, Şili: Yüzde 24,5, Fransa: Yüzde 24, Çin: Yüzde 21,5, Slovakya: Yüzde 21, Avusturya: 20,6
Haber Merkezi