'Sigara ucuz bile'

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, vergi artışları ile sigara tüketiminin azaltılması, hayatların kurtarılması, sağlık sisteminde oluşturduğu yükün azaltılmasının amaçlandığına işaret ederek, çok yüksek sigara içme oranları ve ölüm sayılarına rağmen Türkiye’nin, Avrupa’da ve dünya genelinde sigaraların en ucuza satıldığı, satın alma gücü paritesine göre hesaplandığında ise sigara fiyatında 37 Avrupa ülkesi içinde en ucuz ülke olduğunu belirtti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, sigara üzerindeki vergilerin arttırılması ve sigara fiyatlarına yansıtılması konusundaki değerlendirmesinde, tütün ve tütün ürünleri kullanımının insan hayatına, toplum sağlığına ve sağlık sistemine önemli yükler getirdiğine dikkati çekti. Türkiye’de sigaraya yapılan vergi artışlarının temel dayanaklarından birisinin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi (TKÇS) ve Kılavuz İlkeleri olduğuna değinen Durgut, bu yaklaşımın DSÖ’nün önerdiği yöntemlerden biri olduğunu ve pek çok gelişmiş ülkede uygulandığını aktardı. AA

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