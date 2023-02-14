Sigara yılda 8 milyon kişinin ölüm sebebi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, tütün ürünleri, tüketicilerinin yarısından fazlasının ölümüne yol açıyor.

Dünya çapında tütün, her yıl 8 milyondan fazla kişinin ölümüne neden oluyor. Bu ölümlerin 7 milyondan fazlası doğrudan tütün kullanımından, yaklaşık 1,2 milyonu ise sigara içmeyen ancak tütün dumanına maruz kalınmasından kaynaklanıyor. Tütün dumanı, 70’inin kanserojen olduğu bilinen 5000’e yakın kimyasal madde içeriyor. Dünya genelinde 1,3 milyar tütün kullanıcısının yüzde 80’inden fazlası düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşıyor. AA

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