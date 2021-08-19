Sinovac’tan Delta açıklaması

Delta varyantının vak’a sayılarını arttırması sonrası Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği CoronaVac aşısı varyanta karşı etkisi konusunda tartışmaların merkezine oturmuştu.

Tam da tartışmalar devam ederken Sinovac yetkilisinden yeni bir açıklama geldi. Yetkili, Delta varyantına karşı aşı çalışmalarına başladıklarını duyurdu. Türkiye’de CoronaVac’ın Delta varyantı üzerindeki etkisi tartışması devam ederken, Çinli şirket Sinovac’tan açıklama geldi. Sinovac yetkilileri Delta varyantına karşı aşı çalışmalarına başladı. Pekin merkezli Sinovac Life Sciences Corp Genel Müdürü Gao Qiang, şirketin Delta Varyantı için hazırlayacağı inaktif aşıyı bu yılın sonlarında yetkililere sunmaya planladığını açıkladı. Gao, konuyla ilgili yayınlanan röportajında aşının ülke düzenlemelerine uygun bir şekilde, gerekli onaylar alındıktan sonra piyasaya sürüleceğini söyledi.

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