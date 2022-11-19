SMA hastası bebek için kampanya

HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası, üyesinin ölümcül kas hastalığı olarak bilinen SMA Tip 1 hastası çocuğu için 81 ilde üyeleri nezdinde kampanya başlattı.

Nevşehir 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nde ambulans şoförü olarak görev yapan Öz Sağlık-İş Üyesi Yüksel Gostak’ın 10 aylık bebeği SMA hastalığı ile mücadele ediyor. Tedavisi için gereken 33 milyon liranın, valilik onayı ile başlatılan kampanyası çerçevesinde henüz 12 milyon lirası toplanabilen 10 aylık Yusuf Eren Gostak için babasının üye olduğu Öz Sağlık-İş Sendikası seferber oldu. Sendika Genel Başkanı Devlet Sert, 81 ilde üyeleri nezdinde bir kampanya başlattıklarını açıkladı. Ankara - Ahmet Terzi

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