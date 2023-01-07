Solunum yolu hastalıkları salgın boyutunda

Avrupa ülkeleri, üst solunum yolu hastalıklarında görülen artışın endişe verici boyuta ulaşması sebebiyle salgın ilan etti.

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Uzmanlar, benzer durumun fiili olarak Türkiye’de de yaşandığını söylüyor. Kış aylarıyla birlikte üst solunum yolu rahatsızlıkları nedeniyle hastaneye başvuran hasta sayısında geçen yıllara göre artış gözlemlendiğini belirten uzmanlar, Sağlık Bakanlığı’nın tarama yaparak sorun tespiti yapmasının gerekli olduğunu düşünüyor. Uzmanlar, fiili olarak yaşanan artışın ‘salgın’ boyutuna ulaştığını söyledi.

Artı Gerçek’e konuşan Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, yaygınlıkla ilgili Türkiye’nin şu an ne durumda olduğunun bilinmediğini dile getirdi. Pala, sorunun nedeninin ise Sağlık Bakanlığı’nın veri açıklamaması olduğunu söyledi.

‘AĞIR HASTA VE ÖLÜMLER GÖRMEYE BAŞLADIK’

Bir diğer uzman Türk Toraks Derneği MYK Üyesi Prof. Dr. Oğuz Kılınç da özellikle bir buçuk aydır salgın düzeyinde bir artışın olduğunu sahada gözlemlediklerini söyledi. Kılınç, saha gözlemlerine göre üst solunum yolu şikayetlerinin geçen seneye göre yüzde 100 arttığını belirterek, “Ağır hasta ve ölümler görmeye başladık. Yaman hocanın verilerine göre günlük 180 ile 200 arasında beklenenden daha fazla ölüm gerçekleşiyor. Bunlar sadece viral enfeksiyonla ilişkili diyemeyiz ama bir şey olduğu açık” dedi.

Haber Merkezi