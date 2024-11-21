Son 2 yılda 938 ilaç ruhsatı iptal edildi

Türkiye Eczacı İşverenleri Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, ilaç ruhsat iptalleri ve yenilikçi ilaçlara erişim konusundaki sorunlara dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Son iki yılda 938 ilacın ruhsatının iptal edildiğini vurgulayan Saydan, yabancı ilaç firmalarının Türkiye pazarından çekilme eğiliminde olduğunu belirtti. Saydan, Türkiye’deki mevcut ilaç erişim sorunlarının ciddi boyutlara ulaştığını ifade ederek, “Dünya sağlık örgütü pandemik ve endemik salgınlar ilan ederken, Türkiye’de bu yıl içinde 604 ilacın ruhsatı iptal edildi. Yenilikçi ilaçlara erişimin yüzde 6’lar seviyesinde olduğu Türkiye’de bu durum oldukça düşündürücü” dedi. Ankara - Anka

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