Sonbaharda ikinci salgın tehlikesi

Türkiye koronavirüs vak’alarında zirveye gün sayıyor.

Ancak zirveye ulaşmak “en kötüsünün geride kaldığı” anlamına gelmiyor. Bilim insanları yazın ikinci bir zirve ve sonbaharda ikinci dalga tehlikesine karşı uyarıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield, koronavirüs salgınının önümüzdeki kış, şu anki ilk dalgaya göre daha şiddetli seyredebileceği uyarısında bulunarak yetkililerin normal grip salgını ve koronavirüs pandemisiyle eş zamanlı mücadeleye hazırlık yapmaları gerektiğini söyledi. Hamburg-Eppendorf Üniversite Kliniği Yönetim Kurulu Başkanı ve Tıbbi Direktörü Burkhard Göke de, sonbahar aylarında ikinci bir koronavirüs dalgasıyla karşılaşılacağı endişesi taşıyor. ÇOMÜ’den Doç.Dr. Alper Şener de Türkiye’ye ikinci dalganın Kasım ayında geleceğini tahmin ediyor. İkinci dalga için hazırlıklı olunması gerektiği uyarısı yapan Şener, “Burada beklenen ve istenen, ikinci dalganın olabildiğince geç gelmesidir. Yani yeni olgu sayısı ne kadar süre sıfır olur ise o kadar başarılısınızdır. Burada beklenen ikinci salgın eğrisi Kasım’dır. Kasım’dan önce ikinci eğri görürseniz ya da mevcut salgın Kasım’a kadar devam ederse, kontrolde o kadar başarısız olmuşsunuz demektir” diyor.