Sosyal medya bağımlılık yapar

Friedrich-Alexander Üniversitesi’nden Profesör Sven Laumer; “Kullanıcının sosyal medya alışkanlığı ne kadar güçlüyse sosyal medyayı kullanmaya devam etme ihtimalli o kadar yüksek” dedi.

Almanya’daki Lancaster ve Friedrich-Alexander Üniversitesi’nden araştırmacılar 444 Facebook kullanıcısı üzerinde inceleme yaptı. Buna göre kullanıcılar Facebook’a ne kadar sıklıkla giriş yaparsa sitede kalma olasılıklarının o kadar yüksek olduğu belirlendi. Facebook kullanmanın stresli bir iş olduğunu söyleyen Facebook kullanıcılarının, siteye bağımlı olma riskinin daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Information Systems Journal adlı bilimsel yayında yer alan araştırma, platformun farklı unsurlarından daha uzun bir zaman diliminde faydalanmanın, artan teknoloji bağımlılığı ihtimaline yol açtığına dair uyarıyor. Araştırmacılar bu durumu “tekno-stres” olarak adlandırıyor.

Uzaklaşmak yerine bağımlı oluyorlar

Çalışmanın ortak yazarlarından, Lancaster Üniversitesi İşletme Bölümü’nden Profesör Monideepa Tarafda, “Mantığa aykırı görünüyor olsa da, sosyal medya kullanıcıları strese neden olan platformları terk etmek yerine bu platformları kullanmaya devam ediyor. Sonuçta stresle kullanım bağımlılığı arasında bir belirsizlik ortaya çıkıyor” dedi. Çalışma, Facebook kullanıcılarının stresle başa çıkmalarının iki farklı yolunu inceledi. Buna göre bazı kullanıcılar sosyal medya hesaplarını kapatıyor, bazılarıysa dikkatlerini aynı sitedeki başka bir yere yönlendirmeyi tercih ediyor. Friedrich-Alexander Üniversitesi’nden Profesör Sven Laumer şöyle söyledi: “Daha büyük bir sosyal medya alışkanlığına sahip kullanıcıların, platformların başka bir yönünü kolaylıkla bulabildiğini keşfettik. Bu nedenle dikkatlerini başka yöne çevirme gereksinimi duyduklarında siteden çıkmak yerine sosyal medyada kalma ihtimalleri daha yüksek. Kullanıcının sosyal medya alışkanlığı ne kadar güçlüyse sosyal medyayı kullanmaya devam etme ihtimalli o kadar yüksek. Bunu stres etkenleriyle baş etmek için bir dikkat dağıtma aracı olarak kullanıyor ve muhtemelen sosyal medyaya bağımlı hale geliyorlar.