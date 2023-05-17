Sosyal medya yalnızlığa itiyor

Sanal ortamdaki kalabalık takipçi listesi, kişilerde gerçek hayatta da kalabalık bir çevreye sahip olunduğu hissi veriyor. Ancak gerçek çoğu zaman tam tersi oluyor.

Uzman Klinik Psikolog Cemre Ece Gökpınar, “Takipçi listesi kalabalık olsa da sadece sanal ortamda arkadaşlık kurulduğu için gerçek hayattakinden çok daha fazla sayıda kişiye ulaşılıyor. Ancak bu bir çeşit aldatma olarak yorumlanıyor.” diye konuştu.

Etkileşim kurmak, beğeni almak, hayatındaki önemli anları paylaşmak… Sosyal medya günümüz insanının vazgeçilmez bir alışkanlığı. Hatta bir çeşit bağımlılık... Her gün dünya üzerinde milyonlarca kişi sosyal medya sayesinde başkaları ile etkileşim halinde yaşıyor. Öyle ki aile, akrabalar, arkadaşlar hatta hiç yüz yüze gelinmeyen takipçiler sadece bir tık uzaklıkta oluyor. Sosyal medya bilinçli kullanıldığı takdirde pek çok avantaj sunuyor. Özellikle insanların zamanla yarıştığı çağımızda iletişimi kolaylaştırıyor. Ancak sosyal medyanın yoğun kullanılması beraberinde bazı sakıncaları getiriyor. Bunlardan biri de sosyal medyanın, kullanıcıları yalnızlığa itmesi…Peki nasıl oluyor da her gün yüzlerce kişiyle iletişim kurulduğu halde yalnızlığa sürükleniliyor? Uzman Klinik Psikolog Cemre Ece Gökpınar bu konuyu anlattı.

Yalnız ve izole hissetmeye neden oluyor

“Sosyal medyada herkes kendine bir profil oluşturuyor” diyen Gökpınar, “Aslında sanal ortamda bu profili nasıl sunmak istiyorsak öyle sunabiliyoruz. Oradaki profillere baktığımızda gerçek hayatta görüşmediğiniz insanlar var. Belki de yolda gördüğümüzde kafamızı çevirmediğimiz ya da ‘aman şimdi konuşmak istemiyorum’ diyeceğiniz, belki de hiç tanımadığımız bir sürü insandan bahsediyoruz. Dolayısıyla oradaki sayılar artıyor... Fakat içerikte aslında çok daha yalnız ve izole hissetmemize sebep olabiliyor. Çünkü zamanımızı daha çok orada geçirmeye başlıyoruz” diyor. Takipçi listesi kalabalık olsa da sadece sanal ortamda arkadaşlık kurulduğu için gerçek hayattakinden çok daha fazla sayıda kişiye ulaşılıyor. Ancak bu bir çeşit aldatma olarak yorumlanıyor. Gökpınar’a kulak veriyoruz: “Aslında bir o kadar az insana ulaşmamıza, yani gerçek hayattan koparak orada onay alma, beğenilme ve paylaşılma ihtiyaçlarına yönelmemize yol açıyor.”

Sosyal medya bilinçli kullanılmalı uyarısı



Peki hayatımızın bu kadar içine giren sosyal medya nedeniyle yalnızlığa mahkum olmamanın bir yolu var mı? “Bunun için bilinçli kullanıcı olmak gerekiyor” diyen Cemre Ece Gökpınar, durumu şöyle açıklıyor: “Hepimiz sosyal medyayı kullanıyoruz. Aslında çok avantajlı, bilgilendirici ve bilgiye kolay ulaşmayı sağlayan, gerçekten insana çok iyi gelen yanları var. Elbette ki paylaşılma, beğenilme onaylanma ihtiyaçlarını karşılıyor. Ama buralarda kişinin o algıyı tutması lazım. Dolayısıyla sosyal medyayı daha çok bir araç olarak kullanmak gerekiyor. Bir amaç haline dönüştürmek doğru değil.”

(TRT Haber)