Süt vesilesiyle gönderilen şifa

Dyt. Sinem Usuk, protein, kalsiyum ve B12 vitamini başta olmak üzere birçok besin ögesinin önemli kaynağı, yaratılış harikası olan sütün faydasından bahsederek, nasıl tüketilmesi gerektiğini anlattı.

İlk besin olan anne sütünden sonra, süt ve süt ürünleri bütün dünya genelinde temel besin gruplarından biri olarak kabul ediliyor. 2001 yılında süt ve süt ile ilişkili her şeyi kutlamak için bir gün olması gerektiğine karar veriliyor ve “Dünya Süt Günü” belirleniyor. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Sinem Usuk, sütün önemini ve nasıl tüketilmesi gerektiğini açıkladı.

Beslenmenin Temel Kalsiyum Kaynağını Oluşturuyor

Süt grubunda yer alan başlıca besinler; süt, yoğurt, kefir ve peynir. Süt grubu besinler; protein, kalsiyum ve B12 vitamini başta olmak üzere birçok besin ögesinin önemli kaynağı. Süt grubunda bulunan kalsiyumun diğer besinlerde bulunan kalsiyuma kıyasla insan vücudu tarafından daha iyi kullanıldığını biliyoruz. Kalsiyum, kemik-diş sağlığının devamı ve gençlik döneminde kemik mineral muhtevasının desteklenmesinde rol alan en önemli öge. Beslenmemizin temel kalsiyum kaynağını ise süt ve süt ürünleri oluşturuyor. Süt ve süt ürünlerinin ihtiva ettiği kaliteli protein her yaş grubunda vücudun çalışması; çocukluk döneminde büyüme, yetişkinlikte ise doku onarımının sağlanması için gereklidir.

Sağlık Durumunuza Göre Tüketin

Süt ve süt ürünleri yağ muhtevası yönünden de zengin bir grup. Doymuş yağ ve kolesterol ile birlikte yağda eriyen A vitaminini de ihtiva ediyorlar. Süt ürünün ihtiva ettiği yağ miktarı tercih edilen çeşide göre değişiyor. Kaşar peynirinin yağ muhtevasının çok yüksek olduğunu görürken lor peynirinde çok daha düşük yağ miktarı görüyoruz. Dolayısıyla kişiler mevcut sağlık şartlarına göre tercih edecekleri süt grubu çeşidini beslenme ve diyet uzmanlarıyla birlikte değerlendirmeliler. Peynirlerin ise genel itibariyle tuz muhtevasının yüksek olduğunu tuz kısıtlaması yapması gereken fertlere hatırlatmakta fayda var.

Günlük Ne Kadar Süt ve Ürünleri Tüketmeliyiz?

Tüketilmesi gereken miktar; yaş, cinsiyet ve fizyolojik duruma (büyüme ve gelişme dönemi, gebelik ve emzirme dönemi, yaşlılık vb) göre değişiklik göstermektedir. Günlük tüketilmesi önerilen miktarlar 1-3 yaş grubu çocuklarda 4 porsiyon, 4-6 yaş grubu çocuklarda 3-4 porsiyon, 7-9 yaş grubu çocuklarda 3 porsiyon, 10-18 yaş grubu çocuklarda 4 porsiyon, yetişkinlerde 3 porsiyon ve 65 yaş üzeri fertlerde 4 porsiyondur. Bunu bir örnekle açıklayacak olursak, günlük 4 porsiyon süt ve süt ürünü tüketmesi gereken 6 yaşında bir çocuk; sabah kahvaltısında 1,5-2 dilim peynir (60 gr) ve 1 bardak (200 ml) süt, öğle veya akşam yemeğinde 3-4 kaşık (150-200 ml) yoğurt, akşam uyumadan önce içeceği 1 bardak süt veya 1 bardak ayran/kefir (350 ml) ile günlük ihtiyacını karşılayacaktır. Sizler de kendi yaş grubunuz ve ihtiyacınıza göre günlük süt ve süt ürünleri tüketiminizi yukarıda bahsettiğim örneğe benzeterek düzenleyebilirsiniz.

“Meyveli” etiketiyle satılan süt ürünlerine dikkat

Süt ve ürünleriyle ilgili önemli bir diğer nokta da dışarıdan hazır satın aldığınız “meyveli” etiketiyle satılan süt, yoğurt, kefir tercihleriniz. Sağlıklı bir seçim yaptığınızı düşünürken vücudunuza yüksek miktarda işlenmiş (rafine) şeker aldığınızı hatırlatır, bu ürünler yerine kendiniz taze mevsim meyveleri ekleyerek süt ve süt ürünlerini zenginleştirebilirsiniz.

MUSA AYDIN - İSTANBUL