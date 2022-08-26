"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 AĞUSTOS 2022 CUMA - YIL: 53

Taban ek ödeme katsayıları hakkında Bakan Koca'dan duyuru

26 Ağustos 2022, Cuma 09:00
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, sağlıkta "Beyaz Reform" çalışmaları kapsamında birinci basamakta ve mikrobiyoloji, biyokimya gibi branşlarda taban ödeme katsayılarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Koca, "Birinci basamakta taban ödeme katsayısı düşük tutulmadı mı?" sorusuna ilişkin, "Birinci basamak sağlık kuruluşlarında taban ek ödeme kat sayısının 0,5 olarak görünüyor olması, sonucun 0,5'le sınırlı olduğu anlamına gelmiyor. Tam aksine temel görevini yapan her sağlık çalışanımız bu katsayıyı 1'e tamamlamış demektir. 112'de görevli çalışanlarımız içinse katsayı 1'in de üzerinde." ifadelerini kullandı.

"Mikrobiyoloji, biyokimya gibi branşların taban ödemesinde haksızlık yok mu?" sorusuna da Koca, "Görev yerinin hastane olduğu bütün uzmanlık dalları aynı kategoridedir. Ek Ödeme Yönetmeliği ile yeniden düzenlenen hizmet alanı kadro unvan katsayıları, hastanede görevlendirilen tüm uzmanlar için aynı şekilde uygulanacak." cevabını verdi.

AA

Okunma Sayısı: 153
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Trump'ın evinde yapılan arama kararı yayımlansın'

    Pakistan'da muson alarmı: Ulusal acil durum ilan edildi

    ABD'den İran destekli gruplara yeni saldırı

    Fransa - Gironde'deki yangın 45 gün sonra söndürülebildi

    Aliyev: Laçın şehri Azerbaycan'ın kontrolüne geçti

    Okul alışverişinde bu hususlara dikkat

    İngiltere’de posta hizmetleri çalışanları da greve gitti

    Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı sürüyor

    Üretmezsek tükeniriz

    Öğretmenlik siyasi polemik konusu yapılmasın

    Üretici emeğinin karşılığını almalı

    Tıp Fakültesinde bir yıl sonraya randevu

    Harem-i İbrahim’e siyonist kilit

    Kasko fiyatları yerinde durmuyor

    Aynı gemideyiz ama...

    Başakşehir, Konferans Ligi'nde adını gruplara yazdırdı

    Fenerbahçe, Avrupa Ligi biletini rahat aldı

    Açlık sınırı 7 bin lirayı aştı

    Okul servisleri de zamlandı

    Ortak aday çıkaracağız

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Tıp Fakültesinde bir yıl sonraya randevu
    Genel

    Harem-i İbrahim’e siyonist kilit
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hak ve hürriyet mücadelesi
    Ahmet BATTAL

    Kendisini hâkim savcı yerine koyanlar
    İbrahim ERSOYLU

    Nur Talebelerinin imtihanı
    Risale-i Nur'dan

    Her geceden sonra bir sabah var
    Şükrü BULUT

    Gençliğin tereddisinde dinî cemaatlerimizin vebali...
    Süleyman KÖSMENE

    Şefaat-i Resul’e (asm) ulaştıran yol

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.