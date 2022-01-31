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1 ŞUBAT 2022 SALI - YIL: 52

Taburcu edilen 4 yaşındaki minik Asiye'nin sağlık durumu nasıl?

31 Ocak 2022, Pazartesi 22:00
İki pitbullun saldırısı sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş, 41 gün süren tedavisinin ardından Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesinden ailesiyle ayrıldı.

4 yaşındaki Asiye Ateş, bir süre evde istirahat için taburcu edildi.

Dünyanın ilk kadavradan rahim nakli, Türkiye'de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin doku ve sinir ameliyatı yaptığı Asiye'nin ilk tedavileri tamamlandı.

Minik Asiye, annesi Zeynep ve babası Hüseyin Ateş ile 41 günlük tedavinin ardından bir süre ev istirahati için hastaneden araçlarına binerek ayrıldı. Asiye, gazetecilere el salladı.

Baba Hüseyin Ateş, gazetecilere, çok iyi olduklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'dan Allah razı olsun. 1,5 ay sonra tekrar geleceğiz." dedi.

Asiye'ye istirahatin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde başka operasyonlar da yapılacağı öğrenildi.

''1,5 ay sonra tekrar kontrole gelecekler"

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Asiye'nin, yaklaşık bir aylık tedavi sürecinde kulağındaki hasar ve yüz sinirlerine yönelik operasyonların ardından durumu iyiye gitti.

Çocuğun sağlık durumunu yakından takip eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Asiye'nin yaklaşık bir ay önce hastanelerine başvurduğunu belirtti.

Bir aylık mücadele sonrasında minik kızı ailesiyle Gaziantep'e gönderdiklerini ifade eden Özkan, şunları kaydetti:

"Yaklaşık bir yıl kadar takip edeceğiz. Asiye'ye ara ara çeşitli ameliyatlar yapacağız. İlk yaptığımız ameliyatlar hayatta kalması, beynin zarar görmemesi adına kafatasını korumak için yapılan ameliyatlardı. Yine yüz siniri için tedavi uygulamıştık. Ancak bundan sonraki dönemde saçlı derisinin daha normale dönmesi için uğraşacağız. 1,5 ay sonra tekrar kontrole gelecekler."

Başhekim Prof. Dr. Yıldıray Çete de yüz ve baş bölgesindeki travmalar nedeniyle tedavisine başlanan Asiye Ateş'e bu süreçte doku eksiklikleri için doku nakilleri, sinir yaralanmaları için sinir onarımları ve kulak yaralanması için gerekli müdahalelerin yapıldığını anlattı.

Erken dönem tedavisi tamamlanan hastanın daha sonra diğer tamamlayıcı operasyonlarının planlandığını belirten Çete, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık 2021'de iki pitbullun saldırısına uğrayan Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklanmıştı.

Kentteki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edilen minik Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat edilmişti.

Taburcu edilen "minik Asiye" memleketi Gaziantep'e döndü

Gaziantep'te iki pitbullun saldırısında ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde operasyonlar geçiren 4 yaşındaki Asiye Ateş, taburcu edilmesinin ardından istirahat için memleketine döndü.

Dünyanın ilk kadavradan rahim nakli, Türkiye'de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin doku ve sinir ameliyatı yaptığı Asiye'nin ilk tedavisi tamamlandı.

Taburcu edilmesinin ardından hava yoluyla annesi Zeynep ve babası Hüseyin Ateş ile kente dönen Asiye Ateş, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından Gaziantep Havalimanı'nda oyuncaklar ve çiçekle karşılandı.

Baba Hüseyin Ateş, 1,5 ay sonra yeniden tedavi için Antalya'ya gideceklerini söyledi.

Bu süreçte kendilerine yardımcı olan ve destek veren herkese teşekkür eden baba Ateş, "Herkesten tek tek Allah razı olsun. Ev sorunumuz da çözüldü, iş sorunumuz da... Asiye'ye yeniden umut olundu. Asiye'nin şu an sağlık durumu iyi. 1,5 ay sonra yeniden gideceğiz." dedi.

Belediye Başkanı Şahin de bir anne olarak şu an çok mutluluk duyduğunu dile getirerek, "2 milyon bize emanet. Asiye bizim kızımız. Yüreğimdeki heyecanı anlatamam. 55 yıllık hayatımda en heyecan duyduğum anlardan birini yaşıyorum. Bebeğimiz şu an çok sağlıklı. Bunu tesis eden hocalarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Asiye'nin babasının iş sorununun çözüldüğünü, Ateş ailesinin ev sorununun da giderildiğini belirten Şahin, ailenin tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını vurguladı.

Can ve beden sağ olduktan sonra geriye kalan tüm ihtiyaçların giderilebileceğini kaydeden Şahin, bundan sonra benzer sorunların yaşanmaması için her türlü tedbirin alınacağını sözlerine ekledi.

AA

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