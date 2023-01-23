Tatil sonrası hastalıklar artabilir

İki haftalık tatile giren 19 milyon öğrencinin solunum yolu enfeksiyonlarında artışa neden olabileceği uyarısında bulunuldu.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, her kış görülen solunum yolu enfeksiyonlarında son 2 aydır yaşanan ciddi artışa dikkati çekti. Sadece Türkiye değil kuzey yarım küre ülkelerinin tamamında bu artışın yaşandığını, ABD’de Kovid-19, grip ve Respiratuvar Sinsityal Virüs’ün (RSV ) “üçlü salgın” olarak adlandırıldığını vurgulayan Balık, “Kovid-19, influenza, RSV, rhinovirüs hastalıklarının tamamında artış yaşandı.” diye konuştu. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 19 milyon öğrencinin iki haftalık yarıyıl tatiline girdiğine işaret eden Balık, bu dönemin solunum yolu enfeksiyonlarında artışa neden olabileceğini aktardı. Haber Merkezi

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