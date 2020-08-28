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29 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Tedbir alınırsa, Ekim ayında azalır

28 Ağustos 2020, Cuma 23:15
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vak’alarında artışın 15 gün daha sürebileceğini söyledi.

İlhan, son zamanlardaki vak’a artışının insanlardaki rahatlama ile gerçekleştiğini ve tedbirler dikkate alınmaz ise yeniden kısıtlamaların gelebileceğini belirterek, “Şehir merkezlerine insanlar geldiği zaman önlemlere çok dikkat etmeleri gerekiyor. Artık insanlar giderek daha çok kapalı alanda bulunacak. Bu nedenle tedbirlere dikkat etmeleri daha da çok önem kazanıyor. Çünkü eğer önlemlere dikkat etmezlerse biz biliyoruz ki bu virüs şu anda aşısı olmadığına göre ve çevre koşullarından, sıcaklıktan da etkilenmediğine göre ve gücünü kapalı ortamda veya bir arada bulunmaktan aldığına göre yoğunlaşmayı azaltmamız gerekiyor. O yüzden virüsü vatandaşlar kendileriyle geri getirecekleri için yaşadıkları yerlere, önlemlere daha çok dikkat etmek daha çok önem arz ediyor. Dikkat edilirse bu seviyede gidip bir süre sonra Eylül sonu Ekim başına doğru azalma söz konusu olabilir. Dikkat edilmezse yine vak’alar artarak devam eder” şeklinde konuştu.

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