Tek gündem korona olmasın

Aileler arasında tek gündemin koronavirüs olmaması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Medaim Yanık bu süreci fırsata Çevirmenin mümkün olacağını anlatarak ailelere tavsiyelerde bulundu.

İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Medaim Yanık, koronavirüs sürecinde ailelere tavsiyelerde bulundu. “Koronavirüs Sürecinde Aileler için 10 Öneri” başlığı altında tavsiye metni hazırlayan Yanık, evde aile bireyleriyle daha fazla vakit geçirildiği bu süreçte, yapılması gerekenleri anlattı.

‘Koronavirüsü seçim sonuçları gibi izliyoruz’

Aileler arasında tek gündemin koronavirüs olmaması gerektiğini ancak bu konu hakkında konuşmaktan tamamen vazgeçilmesinin de doğru olmadığını kaydeden Yanık, “Televizyon sürekli açık ve koronavirüsü seçim sonuçları gibi izliyoruz. Sürekli trajik haberler izleniyor. Günde iki sefer 15 dakikalık, toplamda yarım saat haber izlemek bir şekilde ihtiyacımız olan bilgi düzeyini sağlamış oluyor. Buna aşırı düzeyde muhatap olmak ailenin tek gündemini koronavirüs yapıyor. Bu da stres oluşturuyor. Koronavirüs dışında da gündemde olması gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Krizi fırsata çevirelim

Son tavsiye olarak duygusal iletişime dikkati çeken Yanık, sözlerini şöyle tamamladı, “Sağlık Bakanlığı’nın bizden beklediği şey fiziksel mesafedir, duygusal mesafe değildir. Virüs fiziksel mesafeden bulaşıyor. Ailece, akrabalarla, arkadaşlarla özellikle görüntülü olarak, hatta grup halinde konuşmasını teşvik etmemiz lâzım. Çünkü insanlar arasındaki duygusal bağın bir şekilde devam etmesi lâzım. Bu dönemden umutla çıkabilir. İnsan dayanıklıdır, bugünler de bitecektir. Önemli olan bu dönemde hasar almadan, hatta büyüyerek çıkmaktır. Gayet mümkündür bu. Süreç, tehdit getirdiği gibi fırsat da getiriyor. Aile üyeleri daha yakın olabilir, kişiler kendini geliştirici şeyler yapabilir. Bu dönemi fırsata dönüştürmek mümkündür”