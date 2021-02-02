Telefonu tek elle kullanmak eklem hastalıklarını tetikliyor

Medipol Esenler Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Dr. İlknur Can, “Cep telefonunuzu iki elle tutmalı veya bir yere sabitlemelisiniz. Tek elle tutup baş parmakla kaydırma hareketi yapmak kronik ağrı, uyuşma, sinir sıkışması gibi birçok eklem hastalıklarının başlıca tetikleyicisidir” ifadelerini kullandı.

Doğru cep telefonu kullanımında izlenecek adımları sıralayan Can, şunları kaydetti, “Akıllı telefonda konuşurken kulaklık kullanın. Parmaklarınızda uzun süre cep telefonu veya tablet gibi elektronik eşya tutmayın. Bir yere koyun veya dayayın. Kullanım süresini azaltın, uzun mesajlar yazmak yerine sesli mesaj gönderin. Cep telefonunuzu iki elle tutmalı veya bir yere koymalısınız. Tek elle tutup baş parmakla kaydırma hareketi yapmak bu sorunların başlıca tetikleyicisidir. Bilgisayar ve mause kullanırken dirseğinizin altına dirsek pedi koyun. Devamlı aynı parmak hareketlerini yapmak zorundaysanız her 20 dakikada 5 dakika parmaklarınızı dinlendirin.” AA

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