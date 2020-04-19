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19 NİSAN 2020 PAZAR - YIL: 51

Teselli veren gelişmeler

19 Nisan 2020, Pazar 14:22
Türkiye'de Kovid-19 test sayısındaki artışa rağmen son bir haftada vaka oranı yüzde 15'ten 9'a düştü, iyileşenlerin sayısında ise 3 katın üzerinde artış oldu.

İlk pozitif vakanın görüldüğü 10 Mart'tan bugüne kadar yapılan 598 bin 933 test sonucunda, 82 bin 329 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu. Bu süreçte, 1890 kişi ölürken 10 bin 453 kişi de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesini atlatarak iyileşti.

Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığı 17 Mart'tan 18 Nisan'a kadar toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,29 oldu. İlk kez birden fazla kişinin öldüğü 19 Mart'ta, ölümlerin vakalara oranı yüzde 1,2 olarak kayıtlara geçti. Bununla birlikte 2 bin 704 vakanın tespit edildiği ve 46 can kaybının yaşandığı martın son gününde ise ölüm oranı yüzde 1,7'ye çıktı. En çok vakanın tespit edildiği 11 Nisan'da ise bu oran yüzde 1,85 olarak kayıtlara geçti.

Test sayıları artıyor

Pozitif vakaların tespit edilip toplumdan izole edilebilmesi için her geçen gün test sayısı artırılıyor. Önceleri yurt dışı bağlantısı olan kişilere test yapılırken ilerleyen süreçte Bilim Kurulunun kararıyla semptomlardan herhangi birini gösterenler de bu işleme tabi tutuldu. Gelinen aşamada test sonucu pozitif çıkan kişinin temas kurduğu ve irtibatlı olduğu herkese koronavirüs testi yapılıyor.

Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin yanı sıra Bakanlığın yetkilendirdiği üniversite ve özel hastaneler ile laboratuvarlarda yapılan bu işlem için ücret talep edilmiyor.

Test bilgileri ilk kez 19 Mart'ta açıklandı ve 1981 kişiye bu işlemin yapıldığı duyuruldu. Bir sonraki gün 3 bin 656'ya çıkan rakam, 10 gün sonra 9 bin 982, mart sonunda ise 15 bin 422'ye ulaştı. Takvim 18 Nisan'ı gösterdiğinde test sayısı 40 bin 520 olarak açıklandı. Bu rakam, bir günde yapılan en fazla test sayısı olarak kayıtlara geçti. Bu şekilde hızla artan test sayısı dün 598 bin 933'e çıktı.

Vaka artışı oranı yüzde 6 düştü

Bugüne kadar yapılan test sayısı dikkate alındığında bu işleme tabi tutulan kişilerin yüzde 13,74'ünde Kovid-19 tespit edildi. Ayrıca son bir haftada test sayısındaki artışa rağmen vaka sayısının düştüğü görülüyor.

Test sayısının 33 bin 170 olduğu 11 Nisan'da 5 bin 138 pozitif vaka tespit edilirken, 40 bin 520 testin yapıldığı 18 Nisan'da bu rakam 3 bin 783'e düştü.

Toplam test sayısına göre 11 Nisan'da yüzde 15,4 olan vaka oranı, dün yüzde 9,3'e geriledi. Bu sonuç, virüsün kontrolden çıkmadığı ve vatandaşların önlemlere uyduğunun göstergesi olarak yorumlanıyor.

İyileşen sayısı artıyor 

Kovid-19 teşhisiyle hastanelerde tedavi gördükten sonra taburcu edilenlerin sayısı da her geçen gün artıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Mart'ta 60 ve 65 yaşlarında iki kişinin de aralarında bulunduğu 26 vatandaşın iyileşerek taburcu edildiğini açıkladı. Bu tarihten sonra Bakanlığın paylaştığı bilgiye göre, iyileşenlerin sayısı katlanarak artıyor.

Son bir haftada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı sayısı 542'den 1822'ye çıkarak 3 kat arttı. Toplamda iyileşenlerin sayısı ise 10 bin 453'e çıktı.

Yoğun bakım ve entübe oranı düştü

Kovid-19 testi pozitif çıkıp tedaviye alınan hastalardan 1894'ü yoğun bakımda, 1054'ü de solunum cihazına (entübe) bağlı tedavi görüyor.

Toplam vaka sayısına göre son bir haftada yoğun bakım oranı yüzde 3,11'den 2,3'e, solunum cihazına bağlı hastaların oranı ise yüzde 1,95'ten 1,28'e düştü.

AA

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