Tıp Fakültesinde bir yıl sonraya randevu

Büyükşehirler başta olmak üzere Türkiye genelinde kamu hastanelerinde yaşanan yoğunluk sebebiyle Merkezi Hekim Randevu Sistemi ve Alo 182 üzerinden randevu almak zorlaştı.

Bazı hastaneler bir yıl sonraya randevu veriyor. İstedikleri polikliniklere bir türlü randevu bulamayan vatandaşlar şikayetlerini ancak sosyal medyadan duyurabiliyor. Eskişehir Osman Gazi Hastahanesine göz muayenesi için giden bir hastaya 9 Haziran 2023 tarihine randevu verilmesi şaşkınlıkla karşılandı. Diş ağrısı için dahi aylarca sonrası için randevu alınabilirken hastalar şikayet edecek merci bulamıyorlar. Ankara - Recep Gören

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