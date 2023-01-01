Tıp literatürüne girdi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde mini devre akciğer makinesi yardımıyla dikişsiz aort kapağı değiştirilen, iki kalp damarı baypas edilen 85 yaşındaki hastanın ameliyatı, tıp literatürüne kazandırıldı.

Manavgat’ta yaşayan Turan Tanır, şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tansiyon ve şeker hastası olan Tanır’ın aort kapağında ciddi darlık ve iki koroner damarının tıkalı olduğu tespit edildi. Riskli görüldüğü için operasyon önerilmeyen Tanır, nefes almakta, yürümekte güçlük çekmesi ve ağrılarının artması üzerine Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Burada tetkiklerin ardından SBÜ Kalp Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Ümit Yener, Doç. Dr. Adnan Yalçınkaya ve beraberindeki ekip, hasta ve yakınlarıyla da istişare ederek, ameliyata karar verdi. Mini devre akciğer makinesi yardımıyla dikişsiz aort kapağı değiştirilen hastanın, iki kalp damarı baypas edildi. Kan ve kan ürünleri nakli yapılmadan, hızlıca solunum makinesinden ayrılan hasta, kısa sürede sağlığına kavuştu. AA

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