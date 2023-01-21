Trafik gürültüsü dikkat eksikliğine yol açıyor

Yeni bir araştırma, işlek yollara ve trafiğe yakın okula giden çocukların dikkat eksikliği yaşama olasılığı daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

LÜTFİYE KEF ÖZDEMİR - İSTANBUL Sinirbilim Topluluğu instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: Barselona’daki 38 okulda yürütülen yeni bir araştırma, okullardaki trafik gürültüsünün ilkokul öğrencilerinde çalışma belleği ve dikkat gelişimi üzerinde zararlı bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor. BREATHE projesinin bir parçasını oluşturan ve araştırmacılar için Maria Foraster ve Jordi Sunyer tarafından yürütülen araştırmaya 7 ila 10 yaş arası 2.680 çocuk dahil edildi. Bir yıllık çalışma süresinin tamamlanmasının ardından, bulgular, trafik gürültüsünün daha yüksek olduğu okullara giden öğrencilerde çalışan belleğin, karmaşık işleyen belleğin ve dikkatin ilerlemesinin daha yavaş olduğunu gösterdi.

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