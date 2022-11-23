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23 KASIM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Trafik kazalarının faturası ağır oluyor

23 Kasım 2022, Çarşamba
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, Her gün 3 bin 600 civarında kişinin yollarda öldüğü kazalarda ölenlerin yaklaşık 4’te 3’ünü 25 yaş altı erkekler oluşturuyor.

Dünya genelinde her yıl ortalama 1,3 milyon kişi trafik kazası sebebiyle ölüyor

Her gün 3 bin 600 civarında kişinin yollarda can verdiği kazalarda ölenlerin yaklaşık 4’te 3’ünü 25 yaş altı erkekler oluşturuyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun (BMGK) 2005 yılında aldığı kararla kasım ayının 3’üncü pazar günü “Trafik Kazası Kurbanlarını Anma Günü” olarak belirlendi. Trafik kazalarında ölenlerin ve ciddi yaralanmalar yaşayanların anıldığı bu gün, güvenli yolculukların yapılmasına katkı sağlayacak bir küresel çabanın parçası haline geldi.

Her gün yaklaşık 3 bin 600 kişi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünya genelinde her yıl ortalama 1,3 milyon kişi trafik kazası nedeniyle ölüyor. Bu rakam güne vurulunca, her gün 3 bin 600 kişinin yollarda öldüğü görülüyor. Trafik kazası yaralanmaları, 5-29 yaş arası çocuk ve gençlerde ölüme yol açan başlıca nedenler arasında yer alıyor. Kaza kurbanlarının yarıdan fazlasını, yayalar, bisiklet ve motosiklet sürücüleri oluşturuyor. Ayrıca, erkeklerin yol kazalarına dahil olma oranı kadınlara kıyasla daha yüksek seyrediyor. Kazalarda ölenlerin yaklaşık 4’te 3’ünü 25 yaş altı erkekler oluşturuyor.

Kazaların %26’sı yüksek hız nedeniyle 

Dikkatsizlik, hız, alkol ve psiko-aktif madde kullanımı, kask ve emniyet kemeri takmama, yetersiz yol altyapıları, güvensiz araçlar, ilk yardım hizmetlerinin yetersizliği, trafik kurallarının ihlaline yönelik caydırıcılığın düşük olması gibi faktörler ölümcül kazaların yaşanma riskini artırıyor.Trafik kazalarının yüzde 26’sı yüksek hız nedeniyle oluyor. Kazaların yüzde 9’u da telefon kullanma gibi dikkat dağıtıcı davranışlardan kaynaklanıyor.

Avrupa’da ölümler en çok Romanya’da

Ölümlü trafik kazalarının en az yaşandığı kıta konumundaki Avrupa’da, nüfusuna oranla en çok trafik kazası ölümlerinin görüldüğü ülke Romanya. Online istatistik portalı Statista’nın verilerine göre, 2021 yılında Romanya’da her 1 milyon kişide 93 kişi kazas nedeniyle öldü. Romanya’nın ardından Bulgaristan’da her 1 milyon kişide 81, Letonya’da 78, Karadağ’da 72, Polonya’da 59, Yunanistan’da 57 kişi trafik kazalarında öldü.

Türkiye’de 2021’de 5 bin 362 kişi öldü

TÜİK verilerine göre, Türkiye’de 2021 yılında 187 bin 963’ünde ölüm ve yaralanmaların olduğu 1 milyon 186 bin 353 trafik kazası meydana geldi. Geçen yıl 5 bin 362 kişi kazalar nedeniyle ölürken, 274 bin 615 kişi de yaralandı .2021’de trafik canavarı kurbanlarının sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 10,2 artış gösterdi.Kazaların yüzde 87,1’i sürücü hataları nedeniyle gerçekleşti.

AA

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