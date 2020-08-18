Türkiye'de 1263 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Türkiye'de Kovid-19 hastalığı nedeniyle son 24 saat içerisinde 20 kişi öldü, bin 263 yeni vaka tespit edildi. Ağır durumdaki hasta sayısıysa 703 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Türkiye'nin günlük Covid-19 verilerini yayımladı. Bakan Koca verilerle birlikte şu mesajı paylaştı: "Bu tabloda her gün açıklanan Koronavirüs test sonuçları, ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösteriyor. Sonuçlara göre, ortalama 10 gün önce, virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1.263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz." Euronews Türkçe

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