Türkiye'de 29 bin 617 yeni koronavirüs vakasına rastlandı

Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle bugün ölü sayısı düne göre 11 kişi artarak 229'a yükseldi. Yeni vaka sayısı ise yine düne göre artarak 29 bin 617 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 5.064 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6.000’e yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek. Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım. Kısıtlamaların etkisini yakında daha belirgin göreceğiz" dedi. Euronews Türkçe

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