Türkiye'de 31 bin 896 yeni koronavirüs vakası açıklandı

Türkiye'de son 24 saat içerisinde Kovid-19 salgını nedeniyle 196 kişi vefat etti, 31 bin 896 yeni vaka tespit edildi. 6 bin 128 kişi hastaneye kaldırılırken, 4 bin 100 hasta da sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de bugün Kovid-19 salgınıyla ilgili elde ettikleri son verileri paylaştı. Buna göre bugün 178 bin 903 test yapıldı. Bu testlerden 31 bin 896'sı pozitif sonuçlanırken, 6 bin 128 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Son verilerle birlikte toplam can kaybı 14 bin 705'e yükseldi. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı ise 5 bin 800 olarak açıklandı. İyileşen toplam hasta sayısı ise 427 bin 242 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalı ve kendi kısıtlamalarımızı uygulamalıyız. Evimiz en güvenli yerdir. Kapalı ve kalabalık ortamlara ara verelim" dedi.