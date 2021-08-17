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17 AĞUSTOS 2021 SALI - YIL: 52

Türkiye'de aşılama sürecinden son durum?

17 Ağustos 2021, Salı 13:00
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 17 Ağustos saat 12.30 itibarıyla 44 milyon 546 bin 631 birinci doz, 33 milyon 585 bin 212 ikinci doz, 6 milyon 936 bin 43 üçüncü doz aşı uygulandı.

Böylece toplam yapılan doz sayısı 85 milyon 67 bin 886 oldu.

AA

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