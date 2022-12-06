Türkiye’de ilaç kıtlığı yaşanıyor

Eczacı olan Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Sağlık Bakanlığı’nın 2023 yılı bütçe görüşmeleri sırasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya eczanelerdeki ilaç bulunmamasının nedenlerini sordu.

Bulut’a yazılı yanıt veren Koca, “Ülkemiz özelinde genele matuf ve süreğen bir sorun bulunmamaktadır” dedi. Bakan Koca’nın yanıtını değerlendiren Bulut, şunları söyledi: “Türkiye’de adı konulmamış bir ilaç kıtlığı yaşanıyor. Vatandaş reçetesiyle eczaneye gittiğinde bir eczaneden tüm ilaçları alması mümkün değil. Şu anda eczane raflarında beş ilaçtan bir tanesi yok. Tespit edebilen 650 kalem ilaç eczane raflarında yok. Tüm bunlar yaşanırken iktidar kanadı bu sorunu yok sayıyor. İlaç fiyatlarına zam yaparak bu sorunu çözebileceğini zannediyor. Ankara - anka

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