"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Türkiye'de salgının son 24 saati

01 Mart 2022, Salı 21:30
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 403 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 59 bin 885 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi vefat etti, iyileşenlerin sayısı ise 71 bin 545 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,10, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,94 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 145 milyon 719 bin 490 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Salgının azalan etkilerine bağlı olarak dünya genelinde kısıtlamalar kaldırılıyor. Virüse karşı yaygın mücadele artık aşıyla veriliyor. Risk grubunda olan yakınlarımıza karşı koruyucu olmalı, zamanı gelen aşımız olup olmadığını birbirimize hatırlatmalıyız." ifadesini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 114
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ümitler canlandı, endişeler dağılıyor

    Rusya halkı karamsarlık yaşıyor: 'Geleceğim, akrabalarım, bebeklerim için endişeleniyorum'

    Helalleşme çağrısı önemli

    Meclis’te Ukrayna oturumu

    28 Şubat, saray vesayetiyle sürüyor

    Milyonlarca genç ve çocuk, eğitimin dışında

    Türkiye’de basın hürriyeti 54 basamak birden geriledi

    Uysal: Buluşmalar devam edecek

    7 Rus bankası AB tarafından SWIFT'ten çıkarılacak

    Kiev'deki televizyon kulesi vuruldu: 5 kişi öldü

    Trabzonspor, Antalyaspor'u eleyerek yarı finale yükseldi

    Türkiye'de salgının son 24 saati

    Filistin'de İsrail zulmü devam ediyor

    371 firmanın 559 parti ürünü ifşa edildi

    Sivil kayıplar şimdiden endişe verici

    'Bizi yalnız bırakmayacağınızı kanıtlayın'

    HDP'li Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı

    Salgın eskisi gibi değil

    Erdoğan'dan Rusya ve Ukrayna'ya ateşkes çağrısı

    Hukukta hiçbir ilerleme yok

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    6 parti ve HDP
    Ahmet BATTAL

    Bilkent Doğumevinde mutluluk anısı
    Hasan GÜNEŞ

    Ukrayna ve işgallerin sonu
    Genel

    Ümitler canlandı, endişeler dağılıyor
    Faruk ÇAKIR

    İnsanlığın itirazı savaşları durdurur
    Cevher İLHAN

    Türkiye taraf olmamalı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    28 Şubat, saray vesayetiyle sürüyor
    Ramazan Çakır

    Refika-i ebediyem, Mü’mine Hanım...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.